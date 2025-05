In piazza per Gaza | flashmob per il cessate il fuoco

In un momento storico in cui la solidarietà diventa cruciale, il flashmob di domenica 1° giugno in piazza San Jacopo ad Arezzo rappresenta un'importante occasione per far sentire la voce del popolo. L’Osservatorio dei cattolici democratici Demos invita a unirsi per chiedere un immediato cessate il fuoco, sottolineando che ogni gesto conta. Non lasciamo che l'indifferenza spenga la speranza: insieme possiamo fare la differenza!

L'Osservatorio dei cattolici democratici Demos sarà presente al flashmob che si terrà domenica 1° giugno alle 10 in piazza San Jacopo ad Arezzo. I cattolici democratici sottolineano l'importanza del segno di solidarietà al popolo Gazawi. L'orrore del genocidio a Gaza ci chiama come donne e.