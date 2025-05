In piazza D’Azeglio con Elly Schlein per il referendum dell’8 e 9 giugno | L’Italia ci può sorprendere con cinque sì

Il 8 e 9 giugno si avvicina e l'Italia si prepara a una chiamata storica: cinque sì per un futuro migliore. In piazza Massimo D’Azeglio, Elly Schlein guida la mobilitazione, sottolineando l'importanza della partecipazione attiva. Questo referendum non è solo un voto, ma un’opportunità per dare voce ai cittadini in un momento in cui la democrazia ha bisogno di slancio. Siamo pronti a sorprendere? Unisciti al cambiamento!

Ultimi giorni utili per raccogliere le forze e portare in dote alle giornate dedicate al referendum un quorum sufficiente a far passare i cinque quesiti per i quali si vota l’8 e il 9 giugno e Firenze accoglie la segretaria del Partito democratico Elly Schlein in piazza Massimo D’Azeglio. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - In piazza D’Azeglio con Elly Schlein per il referendum dell’8 e 9 giugno: “L’Italia ci può sorprendere con cinque sì”

Referendum 8-9 giugno: 26 milioni elettori, retroscena storici e il caso del divorzio

Nel giugno del '89, circa 26 milioni di elettori si trovarono di fronte a un referendum cruciale, segnando un momento di profonda riflessione per la società italiana.

Cerca Video su questo argomento: Piazza D Azeglio Elly Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Elly Schlein a Firenze per cinque sì ai referendum; Funaro: “Voto 5 sì al referendum invito tutti ad andare alle urne”. Schlein oggi in piazza d’Azeglio; OGGI IN CITTÀ!; Effetto Genova? PD in netta crescita nel sondaggio Ipsos, record per il M5S, netto calo per tutto il Governo. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

In piazza D’Azeglio con Elly Schlein per il referendum dell’8 e 9 giugno: “L’Italia ci può sorprendere con cinque sì”

Scrive firenzetoday.it: Il sindaco Sara Funaro: “Il nostro paese reale è molto più avanzato rispetto alle normative che abbiamo” ...

Elly Schlein a Firenze, 5 sì Pd referendum 8 e 9 giugno: "Invitiamo tutti ad andare a votare"

Come scrive msn.com: FIRENZE - Elly Schlein, segretaria nazionale Pd, a Firenze sabato 31 maggio per il sì ai cinque referendum al voto 8 e 9 giugno. Schlein in piazza D'Azeglio con la sindaca Sara Funaro, il presidente R ...

Elly Schlein davanti alla Rai: "Spegniamo TeleMeloni, sui referendum un black-out informativo"

Lo riporta today.it: La segretaria del Pd ha aperto così la giornata di mobilitazione indetta dalle opposizioni contro "il sabotaggio democratico" del governo Meloni sull'8 e 9 giugno. Alle 17 il corteo a Roma insieme all ...