In piazza contro il decreto sicurezza | Promettiamo che lo smonteremo nei tribunali e nelle piazze Il videoracconto della giornata

In un clima di crescente preoccupazione per i diritti civili, Roma ha visto migliaia di cittadini scendere in piazza contro il decreto sicurezza. Uniti da un coro di voci diverse, associazioni e partiti promettono di combattere questa “svolta autoritaria” nei tribunali e nelle strade. Questo movimento rappresenta una risposta forte alla paura e al cambiamento, testimoniando come la mobilitazione collettiva possa essere un potente antidoto alla repressione. Non perdere il videoracconto di una giornata indimenticabile!

Dopo l’approvazione alla Camera del decreto sicurezza, che ora passa al Senato, in migliaia hanno sfilato a Roma. Associazioni, sindacati, studenti e rappresentanze di M5S, Alleanza Verdi Sinistra, Partito Democratico e Rifondazione Comunista, tutti uniti nel dire no “ad una svolta autoritaria senza precedenti”. Al termine del lungo percorso, gli organizzatori si sono detti soddisfatti delle presenze raggiunte per una mobilitazione che continua. “Questo decreto è l’apripista di un progetto autoritario piĂą complessivo, pericoloso perchĂ© rischia di trasformare l’Italia in una nuova Ungheria”, dicono alcuni degli organizzatori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - In piazza contro il decreto sicurezza: “Promettiamo che lo smonteremo nei tribunali e nelle piazze”. Il videoracconto della giornata

Digiuno contro il Decreto Sicurezza, Coalizione Civica organizza un incontro pubblico

Martedì 13, alle 19, all'Empatia Canapa Bar di via Carlo Mayr 119, Coalizione Civica per Ferrara organizza un incontro pubblico nell'ambito della staffetta nazionale di digiuno contro il Decreto Sicurezza.

