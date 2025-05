In pensione il vice ispettore di polizia Gianni Aceto | Papà oggi è un giorno speciale

Oggi celebriamo un eroe silenzioso: il vice ispettore Gianni Aceto, che dopo anni di servizio dedicato, entra nel meritato riposo. Questo momento non è solo un addio, ma un invito a riflettere sull'importanza del nostro personale di sicurezza, sempre in prima linea per proteggere la comunità. La famiglia di Gianni ha scelto un modo speciale per festeggiarlo, dimostrando che ogni traguardo è un nuovo inizio. Un meraviglioso esempio di dedizione!

È arrivato il momento del meritato riposo per l'ispettore di polizia Gianni Aceto che ieri è stato salutato con affetto da tutti i colleghi dela questura di Chieti in occasione del suo pensionamento. Ma l'augurio più dolce è sicuramente quello che arriva dalla sua famiglia che ha scelto le.

Polizia, va in pensione dopo 40 anni di servizio il vice ispettore Gianni Aceto

Dopo 40 anni di onorato servizio, il vice ispettore Gianni Aceto si congeda dalla Polizia di Stato, un gesto che segna la fine di un'era non solo per lui, ma per tutta la comunità di Chieti.

