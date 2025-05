In pensione con ‘quota 100’ ma c’è la beffa del vuoto di tutela | il rischio è di pagare cifre salate

A Lucca, il sogno della pensione con ‘Quota 100’ si trasforma in incubo per molti. Una proposta di legge è in arrivo per colmare un “vuoto di tutela” che ha già fatto lievitare le spese per pensionati inesperti. Un caso emblematico è quello di un uomo costretto a restituire una somma esorbitante per sole due giornate di lavoro. È tempo di rivedere un sistema che rischia di penalizzare chi ha già dato tanto.

Lucca, 31 maggio 2025 – Quota 100, in arrivo una proposta di legge per colmare “ un vuoto di tutela ” costato caro a diversi pensionat i ‘per scelta’. Tra questi, anche un signore di Lucca, che per aver lavorato due giorni come dipendente di un’agenzia interinale per 148 eur o, si era visto chiedere indietro dall’Inps il trattamento pensionistico dell’intero anno, per un importo quasi 56 volte superiore. Il ricorso – del 2022 - era stato poi parzialmente accolto dal tribunale civile, e l’uomo obbligato a restituire solo il guadagno extra. Ma una manciata di casi simili, negli ultimi anni, sono finiti anche negli uffici del Patronato provinciale della Cgil, non sempre con esiti felici. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - In pensione con ‘quota 100’, ma c’è la beffa del vuoto di tutela: il rischio è di pagare cifre salate

