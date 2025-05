IN GIUSTIZIA – Il ministro Nordio sui processi infiniti tra verità ed oblio

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, affronta il tema dei processi eterni in un contesto di crescente disillusione verso il sistema giudiziario. La sua dichiarazione su Alberto Stasi mette in luce un punto cruciale: l'irragionevolezza di condanne che non rispettano il principio del giusto processo. Questa questione rispecchia un trend più ampio di richieste di riforma e trasparenza nella giustizia italiana, fondamentale per restituire fiducia ai cittadini.

Domenica 25 maggio, ospite di una trasmissione tv, il ministro Nordio risponde sul processo ad Alberto Stasi e se la premessa è sempre il “non voglio parlare di vicende in corso” aggiunge anche altro.“Trovo irragionevole che dopo una sentenza o due sentenze di assoluzione sia intervenuta una condanna senza nemmeno rifare l’intero processo”. In precedenza, . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - IN GIUSTIZIA – Il ministro Nordio sui processi infiniti, tra verità ed oblio

«La vittima deve essere in grado di trovare delle forme di autodifesa, magari rifugiandosi in una chiesa o in una farmacia». Lo ha detto il ministro della giustizia Carlo Nordio

La questione della sicurezza delle vittime di violenza è tornata prepotentemente alla ribalta, con l’intervento del ministro della giustizia, Carlo Nordio.

