In Europa domina da sempre un doppio standard etico | su Gaza sull’Ucraina e pure sulla pandemia

In un'Europa lacerata da un doppio standard etico, i conflitti in Gaza e Ucraina svelano una verità inquietante: la scienza, potente alleata della civiltà moderna, viene piegata agli interessi dell'economia di mercato. Questo paradosso mette in discussione i valori che riteniamo “assoluti”. È tempo di riflettere su come la nostra società possa riconquistare una coerenza morale, riscoprendo il vero significato della scienza al servizio dell'umanità.

di Sara Gandini e Paolo Bartolini Al cuore della civiltà moderna occidentale vi è la scienza con la sua potenza sperimentale e di calcolo. Purtroppo le applicazioni scientifiche al servizio dell'economia di mercato dimenticano le loro origini e la storici tà del fenomeno stesso, presentandosi come valori "assoluti". Capita, dunque, di sorvolare sul divenire complesso di certi saperi e di approfittare della loro potenza effettuale per considerarli "oggettivi", "universali", " indiscutibili ". Ce ne accorgiamo non appena una qualche controversia scientifica accende gli animi e dà vita a un dibattito tra posizioni differenti.

