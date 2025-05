In contrada Collesecco a Tollo si inaugura la cappella in onore di Sant' Antonio

A Tollo, la Contrada Collesecco riscopre la sua storia con l’inaugurazione della cappella dedicata a Sant'Antonio. I ruderi di un antico monastero, trovati durante i lavori, raccontano di una tradizione che affonda le radici nel passato. Questo evento non è solo un omaggio al Santo, ma un richiamo alla memoria collettiva di una comunità che si riunisce attorno alle proprie origini. Scopri come la fede e la storia si intrecciano nel cuore dell'Abruzzo!

Gli abitanti di Contrada Collesecco a Tollo inaugureranno la cappella dedicata a Sant'Antonio. Ruderi di un piccolo monastero furono ritrovati in sede di scasso di un terreno anni addietro. Gli anziani della Contrada raccontavano che i loro nonni bisnonni erano a conoscenza di un piccolo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - In contrada Collesecco a Tollo si inaugura la cappella in onore di Sant'Antonio

Cerca Video su questo argomento: Contrada Collesecco Tollo Inaugura Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

In contrada Collesecco a Tollo si inaugura la cappella in onore di Sant'Antonio

Lo riporta chietitoday.it: Gli abitanti di Contrada Collesecco a Tollo inaugureranno la cappella dedicata a Sant'Antonio. Ruderi di un piccolo monastero furono ritrovati in sede di scasso di un terreno anni addietro. Gli anzian ...

Lu Fuoc Sant il 7 dicembre alla contrada Collesecco a Tollo

Riporta chietitoday.it: Al fuoco sono associate proprietà magiche e si dice che esso abbia il potere di purificare l'anima. Sarà veramente così? La contrada Collesecco di Tollo invita il circondario il 7 dicembre alle 18.30 ...