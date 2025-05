In commissione Covid solo vittimismo e tentativi di ostruzionismo | Fratelli d’Italia accusa la sinistra

Nella commissione bicamerale sul Covid, il confronto si fa acceso: Fratelli d'Italia accusa la sinistra di vittimismo e ostruzionismo. Questo scontro non è solo una battaglia politica, ma riflette una nazione che cerca di fare i conti con il passato. Tra accuse e polemiche, emerge un tema cruciale: la trasparenza nella gestione della pandemia. Sarà davvero possibile fare chiarezza senza lasciarsi sopraffare dalle faziosità? La risposta potrebbe influenzare il futuro politico del nostro Paese.

Continuano le schermaglie in commissione bicamerale sul Covid. Da un lato Fratelli d'Italia, impegnata a gettare luce sulle tante ombre della gestione del governo Conte II, dall'altro Pd e M5s, che disseminano polemiche ad ogni passo compiuto dalla commissione e – accusano da Fratelli d'Italia – fanno ostruzionismo. Il doppio caso durante l'audizione nella commissione d'inchiesta Covid di giovedì scorso. A tal proposito il deputato di Fratelli d'Italia Francesco Ciancitto, che della commissione è anche vicepresidente, denuncia che durante l'ultima audizione di giovedì scorso "le opposizioni – dice – hanno alimentato il nostro sospetto che le accuse di sciatteria, imperizia e noncuranza nell'importazione di mascherine durante la prima fase di pandemia siano alquanto indigeste a chi ha fatto parte del governo Conte II".

Pfizergate, tribunale Ue ordina di mostrare sms con Bourla per i vaccini Covid, Von der leyen e Commissione Ue all’angolo; Ursula dovrebbe dimettersi!

Il Tribunale dell'Unione Europea ha ordinato alla Commissione di divulgare i messaggi SMS tra Albert Bourla di Pfizer e Ursula von der Leyen riguardo ai vaccini COVID-19.

