In Cina si compra un’auto elettrica a 7 500 euro ma un costruttore lancia l’allarme | Così il settore non regge

In Cina, l'auto elettrica si compra a soli 7.500 euro, ma il gigante BYD lancia un allerta: i prezzi stracciati mettono a rischio l'intero settore. Con un taglio drastico su 20 modelli, il costruttore punta a dominare un mercato già infuocato. Questo trend non è solo una questione di prezzi, ma rappresenta una battaglia globale per l'innovazione e la sostenibilità. Chi avrà la meglio in questo scontro titanico?

Si fa incandescente lo scontro per il predominio del mercato cinese dell’auto elettrica. La scorsa settimana Byd, primo costruttore al mondo di vetture a batterie, ha operato un drastico taglio dei prezzi per aumentare ulteriormente la competitività dei suoi modelli. Una campagna promozionale che interessa 20 modelli con una sforbiciata ai listini fino al 34%. In Cina si riesce a comprare un’auto elettrica a circa 7,500 euro. Ora il presidente della concorrente Great Wall Motor, Wei Jianjun, ha definito il settore “malsano” e citato un caso Evergrande in fieri, il gruppo immobiliare cinese in difficoltà con oltre 300 miliardi di dollari di debiti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - In Cina si compra un’auto elettrica a 7.500 euro ma un costruttore lancia l’allarme: “Così il settore non regge”

