in campo inter e psg per la finale di champions league – la diretta

La finale di Champions League tra Inter e PSG si preannuncia elettrizzante. All'Allianz Arena, il mondo del calcio si ferma per assistere a una sfida che mette in gioco non solo il trofeo più ambito, ma anche due filosofie di gioco diametralmente opposte. Il PSG, con Dembélé in veste di falso nueve, punta sulla creatività, mentre l’Inter di Pavard cerca solidità e determinazione. Chi avrà la meglio? Non perdere neanche un istante di questa battaglia!

Tutto pronto all'Allianz Arena per la finalissima tra i nerazzurri ed il Psg dell'ex tecnico della Roma Luis Enrique. Poche sorprese nelle formazioni: Psg con Dembélé falso nueve, Pavard titolare per l'Inter.

Scudetto, Conte vs Inzaghi e la ricetta di Arrigo Sacchi: «Ecco cosa devono fare per vincere. Il Napoli sputi l’anima sul campo, l’Inter sia meno italiana»

Nella corsa al titolo tra Inter e Napoli, Arrigo Sacchi offre la sua visione da esperto, suggerendo che il Napoli debba dare il massimo in campo, mentre l'Inter dovrebbe adottare uno stile di gioco meno italiano.

