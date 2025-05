In bici per la sicurezza serve l’obbligo del casco

Il nuovo codice della strada non ha introdotto, purtroppo, l’attesa norma: in caso di caduta, riduce del 90% le lesioni gravissime o mortali. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - In bici per la sicurezza serve l’obbligo del casco

Sicurezza stradale, in bici per chiedere più tutele. Poi il ricordo del 18enne ucciso

A Ferrara si è svolta l'ottava ‘Biciclettata per la Sicurezza Stradale’, con oltre 30 partecipanti, per chiedere maggiori tutele per i ciclisti.

Secondo ecodibergamo.it: Il nuovo codice della strada non ha introdotto, purtroppo, l’attesa norma: in caso di caduta, riduce del 90% le lesioni gravissime o mortali. Tra le novità del nuovo Codice della strada approvato l’an ...

Obbligo di sacca per le bici pieghevoli sulle Frecce: Trenitalia risponde

Da bikeitalia.it: 7. Chi controllerà l’effettivo rispetto di quest’obbligo durante l’imbarco dei passeggeri con le loro bici pieghevoli al seguito? Sarà il personale ferroviario, per esempio il capotreno o gli addetti ...

Monopattini, la sicurezza non passa solo dall’obbligo del casco

Come scrive quotidiano.net: come la bicicletta” ed è quindi “necessario un approccio olistico, che assicuri priorità alle infrastrutture sicure e incoraggi l'uso del casco attraverso politiche alternative all'obbligo ...