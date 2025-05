In auto senza assicurazione e senza revisione | veicolo sequestrato e multa

Un 40enne di Benevento ha subito le conseguenze di un controllo della Polizia Municipale: auto sequestrata e multa salatissima per guida senza assicurazione e revisione. Questo episodio evidenzia un trend preoccupante sulle strade italiane, dove la sicurezza veicolare √® spesso trascurata. Ricorda, ogni infrazione pu√≤ costarti caro! √ą tempo di riflettere sull'importanza della responsabilit√† al volante. Non rischiare, scegli la sicurezza!

Tempo di lettura: < 1 minuto Un 40enne beneventano¬† √® stato fermato nella mattinata odierna dagli agenti della Polizia Municipale in via Torre della Catena.¬† Nel corso di uno degli ordinari controlli¬† della Polizia Municipale, l‚Äôuomo √® stato sorpreso¬† mentre era alla guida di una vettura che non era coperta da assicurazioni e peraltro non era stato sottoposta alla revisione straordinaria obbligatoria per legge. Gli agenti della Municipale, guidati dal Comandante Giuseppe Vecchio, hanno sottoposto sotto sequestro il veicolo. Quindi hanno sospeso la partente al conducente e comminato¬† 2800 euro di sanzione amministrativa¬† Immagine di repertorio L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it ¬© Anteprima24.it - In auto senza assicurazione e senza revisione: veicolo sequestrato e multa

