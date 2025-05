In arrivo 200 nuovi infermieri conclusa la 2 fase delle prove del concorso dell' Asl di Salerno

L'ASL di Salerno sta per accogliere 200 nuovi infermieri, un segnale forte in un momento in cui la salute pubblica è più che mai al centro dell'attenzione. Con 850 candidati che hanno superato la prova pratica, il concorso rappresenta una risposta concreta alle sfide del settore sanitario. Questo trend di assunzioni non solo rinforza le strutture sanitarie, ma offre anche nuove opportunità professionali in un campo in continua evoluzione. Un passo avanti nella lotta per un'assistenza di qualità!

Si è conclusa il 28 maggio, la prova pratica per il Concorso Pubblico dell’ASL Salerno che prevede l’assunzione di duecento infermieri ha visto il superamento di questa fase da parte di ben ottocentocinquanta aspiranti professionisti della salute. La prova, tenutasi al Palavesuvio di Napoli. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - In arrivo 200 nuovi infermieri, conclusa la 2° fase delle prove del concorso dell'Asl di Salerno

Conclusa la fase residenziale del corso per infermieri di comunità

Si è conclusa la fase residenziale del corso per infermieri di comunità, con la presentazione dei project work dei quattro gruppi di lavoro.

