Imprenditore edile del pisano in combutta con esponenti mafiosi per il superbonus 110% | agli arresti domiciliari

Un imprenditore edile del Pisano finisce agli arresti domiciliari, accusato di collusione con esponenti mafiosi nel contesto del superbonus 110%. Questo episodio mette in luce come il potere economico possa intrecciarsi con la criminalità organizzata, un tema sempre più attuale. La lotta all'illegalità è fondamentale per garantire che fondi pubblici vengano utilizzati a beneficio della collettività e non per alimentare illegalità e corruzione. La questione è scottante e merita attenzione.

I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Pisa, delegato dal paritetico di Messina, hanno eseguito stamani 31 maggio un'ordinanza di applicazione della misura cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal Tribunale di Messina - Collegio per il Riesame, a seguito di. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Imprenditore edile del pisano in combutta con esponenti mafiosi per il superbonus 110%: agli arresti domiciliari

