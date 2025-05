Imperia gara nuoto per bambini finisce con una rissa tra due mamme

Un evento sportivo per bambini si trasforma in un episodio di violenza: una gara di nuoto ad Imperia finisce con una rissa tra mamme. La rivalità , che dovrebbe essere solo sana competizione, sfocia in un confronto fisico, portando una delle donne in ospedale. Un triste riflesso di come l’agonismo possa travisare i valori dello sport: ci si chiede, dove sono finiti il rispetto e la sportività ?

ansa.it scrive: Una gara di nuoto tra bambini, l'ultima della stagione prima della pausa estiva, si è trasformata in una rissa tra mamme. E' successo nel pomeriggio al palazzetto dello sport di Bordighera (Imperia).

