Un evento che doveva celebrare il talento giovanile si trasforma in un episodio di violenza! Durante una gara di nuoto per bambini a Imperia, una lite tra due mamme nello spogliatoio culmina in un attacco a morsi. La rivalità sportiva, che spesso accende gli animi, ha preso una piega inaspettata, portando addirittura una delle donne in ospedale. Questo episodio solleva interrogativi su come gestiamo le emozioni in contesti competitivi. Che messaggio stiamo inviando ai nostri piccoli

La lite nello spogliatoio: una delle due è stata portata in ospedale in codice giallo a causa delle ferite a una mano causata dai morsi dell'altra. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Imperia, gara di nuoto per bambini finisce con una rissa tra due mamme

Un evento sportivo per bambini si trasforma in un episodio di violenza: una gara di nuoto ad Imperia finisce con una rissa tra mamme.

