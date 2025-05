Impensabile tifare Inter | Del Piero e la teoria che accende la rivalità

Alessandro Del Piero scuote le fondamenta del calcio italiano con le sue dichiarazioni, accendendo la rivalità storica tra Juventus e Inter. La finale di Champions League in corso diventa il palcoscenico perfetto per riportare alla luce antiche rivalità, coinvolgendo anche il Milan. In un clima di competizione sempre più acceso, le parole del "Pinturicchio" ci ricordano che la passione per il calcio è un fuoco che non si spegne mai. Chi tiferai tu?

Le parole di Alessandro Del Piero accendono la rivalità tra Juventus e Inter e in aggiunta anche con il Milan E’ in corso la finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Inter, ma in precedenza c’è stato un lungo approfondimento di Sky Sport in cui tante leggende del calcio italiano sono state ospiti. Tra queste, presente anche Alessandro Del Piero, sempre puntuale ed elegante nei suoi interventi. L’ex Juventus ha parlato anche del tifo dell’Inter da parte degli italiani appassionati di calcio. Il pensiero di Del Piero sul tifo per l’Inter. Del Piero, come riferito da Tuttosport, si è diviso tra le varie tv parlando anche alla CBS. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - “Impensabile tifare Inter”: Del Piero e la teoria che accende la rivalità

Del Piero esalta l’Inter: «Un bene per l’Italia. Scudetto? Mi sta piacendo una cosa»

Alessandro Del Piero, ex capitano della Juve, esalta l’Inter e il suo valore per l’Italia. Durante il Memorial Niccolò Galli, ha commentato con entusiasmo la stagione dell’Inter, sottolineando il suo impegno nel lottare per lo scudetto e la Champions.

Cerca Video su questo argomento: Impensabile Tifare Inter Piero Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Pagina 2 | Del Piero, dribbling da Champions all'ipocrisia: "Tifare Inter impensabile per chi tiene alla Juve"

Si legge su tuttosport.com: Del Piero ha proseguito: " In una finale è la testa che fa la differenza, sono piccoli dettagli a determinare il risultato. A volte può essere un pizzico di fortuna, ma io ci credo poco a questo. Indi ...

Del Piero, dribbling da Champions all'ipocrisia: "Tifare Inter impensabile per chi tiene alla Juve"

Secondo tuttosport.com: MONACO (Germania) - Serata impegnativa per Alessandro Del Piero all'Allianz Arena in occasione della finale di Champions League tra Inter e Paris Saint-Germain. La leggenda bianconera infatti si divid ...

Del Piero cuore Juve: «Impensabile per un tifoso bianconero fare il tifo per l’Inter. Sarebbe ipocrita, diciamoci la verità!»

juventusnews24.com scrive: Del Piero, ex capitano della Juve, si è espresso così a margine della finale di Champions League tra Psg e Inter. Alessandro Del Piero, leggenda della Juventus, ha parlato a CBS Golazo prima della fin ...