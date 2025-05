impact 29 05 2025 welcome to trick na

Il mondo del wrestling continua a sorprendere! Nella prima puntata post-Under Siege, il 4-Way Tag Team match ha offerto adrenalina pura e colpi di scena da brivido. I Rascalz, con astuzia e abilità , si sono imposti sugli avversari, dimostrando che nel ring la strategia conta tanto quanto la forza. Questo evento segna un nuovo capitolo nella corsa per il titolo e accende l'entusiasmo dei fan. Rimanete sintonizzati, il meglio deve ancora arrivare!

FIRST CLASS vs AZTEC WARRIORS vs THE SYSTEM vs THE RASCALZ (2,8 5) La prima puntata post-Under Siege, ma soprattutto, post-Battleground, si apre con questo 4-Way Tag Team match valido per decretare i prossimi sfidanti dei Nemeths. Con un ardua prova e un pizzico di furbizia mai banale, i Rascalz riescono ad aggiudicarsi la contesa, rendendo quindi vana la rincorsa del First Class e facendo calare notevolmente l’ego di AJ Francis. Nel post match, una volta rientrati nel backstage, AJ e KC vengono attaccati da Mike Santana, il quale trova vendetta dopo l’attacco subito a sua volta la scorsa settimana dopo un notevole match proprio contro Navarro. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net