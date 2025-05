Il week end della moda Sfilate party e glamour

Il Lucca Fashion Weekend è finalmente arrivato, trasformando la storica città toscana nella nuova capitale della moda italiana! Con sfilate, party e glamour, questa terza edizione promette di immergerci in un'atmosfera mozzafiato. Sapevi che eventi come questo stanno alimentando una rinascita del “made in Italy”? Scopri il programma ricco di sorprese e preparati a vivere un'esperienza indimenticabile! La moda non è mai stata così viva!

Con il brindisi inaugurale di ieri pomeriggio a palazzo Pfanner, ha preso il via Lucca Fashion Weekend, terza edizione della manifestazione promossa dall’amministrazione comunale, da un’idea dell’assessore Paola Granucci, e che trasforma oggi e domani Lucca nella capitale della moda italiana. Diamo un’occhiata al programma. Ogni giorno, a partire dalle ore 10, Armani Beauty animerà il Loggiato Pretorio con installazioni esclusive, masterclass ed esperienze olfattive, animate dalla make-up artist Donatella Ferrari, in collaborazione con “Le Vanità Profumerie”. Sotto al loggiato di Via Beccheria, in collaborazione con Feltrinelli, spazio invece agli incontri pubblici con personaggi del mondo della moda e dell’imprenditoria, in un dialogo tra narrazione, stile e identità. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il week end della moda. Sfilate, party e glamour

Moda, torna a Milano la Fashion week maschile

Dal 20 al 24 giugno, Milano torna a essere il centro della moda uomo con la Fashion Week maschile. Supportata da istituzioni come il Ministero degli Affari Esteri, ICE e il Comune di Milano, l’evento presenta 79 appuntamenti tra sfilate, presentazioni fisiche e digitali, consolidando il ruolo della città come capitale della moda uomo internazionale.

Sfilate moda 2024: il calendario degli appuntamenti più importanti dell’anno

Milano Moda Uomo 2025: torna Vivienne Westwood, assente Zegna. Tutte le novità di giugno

