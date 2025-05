Il vostro gatto di sicuro vi riconosce ma non solo dal viso

Il vostro gatto vi riconosce non solo per il viso, ma soprattutto grazie al suo incredibile olfatto! Secondo uno studio dell'Università di Agricoltura di Tokyo, i felini identificano le persone anche attraverso gli odori. Questo mette in luce una connessione profonda tra pet e proprietario, che va oltre l’apparenza. In un mondo dove si parla sempre più di intelligenza animale, queste scoperte ci invitano a considerare il nostro legame con i nostri amici a quattro zampe sotto una nuova luce.

Rientrate a casa e il vostro gatto vi viene incontro miagolando per poi iniziare a strusciarsi con la testa contro le vostre gambe. Nessun dubbio che vi abbia riconosciuto, ma può essere che non l’abbia fatto per aver visto il vostro viso: secondo un recente studio condotto all’Università di Agricoltura di Tokyo, infatti, l’olfatto gioca un ruolo fondamentale nell’identificazione degli esseri umani da parte dei felini di casa. Narice sinistra o narice destra?. Il team giapponese ha selezionato 30 gatti domestici per testare la loro capacità di distinguere il proprio padrone da una persona sconosciuta affidandosi esclusivamente all’olfatto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il vostro gatto di sicuro vi riconosce, ma non solo dal viso

