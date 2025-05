Il vigile del fuoco chiamato a rimuovere la bandiera palestinese la sventola esultano gli attivisti a Torino Centro

In un pomeriggio torinese carico di tensione, la bandiera palestinese ha trovato un inatteso sostenitore: un vigile del fuoco. Mentre tentava di rimuoverla, ha invece sollevato il vessillo, scatenando l'entusiasmo degli attivisti presenti. Questo episodio non è solo un gesto simbolico, ma riflette la crescente attenzione verso le lotte globali per i diritti e la giustizia. Un momento che invita a riflettere sul potere della solidarietà .

Curioso episodio nel pomeriggio di ieri, venerdì 30 maggio 2025, in piazza San Carlo a Torino. Un vigile del fuoco, intervenuto per rimuovere una bandiera della Palestina dal monumento equestre dedicato a Emanuele Filiberto (più conosciuto forse come Caval 'd Brons), l'ha sventolata tra gli. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Il vigile del fuoco chiamato a rimuovere la bandiera palestinese la sventola, esultano gli attivisti a Torino Centro

«Da grande voglio fare il vigile del fuoco»: 2mila bambini in festa

Da grande voglio fare il vigile del fuoco! Questa mattina, 14 maggio, oltre 2mila bambini delle scuole dell’infanzia e primarie si sono radunati al comando provinciale dei Vigili del fuoco di Padova, dando vita a una giornata di sicurezza, scoperta e divertimento.

Cerca Video su questo argomento: Vigile Fuoco Chiamato Rimuovere Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Torino, il vigile del fuoco sventola la bandiera palestinese che doveva rimuovere dal monumento. Applausi dalla piazza; Vigile del fuoco rimuove bandiera palestinese dal monumento a Emanuele Filiberto a Torino (poi la sventola)…; I vigili del fuoco rimuovono la bandiera palestinese dal Caval ‘d Brons, ma prima la sventolano; Allarme nel parcheggio di piazza Marconi: sibilo da un’auto a metano. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Il vigile del fuoco chiamato a rimuovere la bandiera palestinese la sventola, esultano gli attivisti a Torino Centro

Si legge su torinotoday.it: Curioso episodio nel pomeriggio di ieri, venerdì 30 maggio 2025, in piazza San Carlo a Torino. Un vigile del fuoco, intervenuto per rimuovere una bandiera della Palestina dal monumento equestre dedica ...

Torino, il vigile del fuoco sventola la bandiera palestinese che doveva rimuovere dal monumento. Applausi dalla piazza

msn.com scrive: Il vessilo era stato issato sul Cavallo di bronzo in piazza San Carlo, in pieno centro a Torino. Si tratta di una delle statue più famose in città ...

I vigili del fuoco rimuovono la bandiera palestinese dal Caval ‘d Brons, ma prima la sventolano

Si legge su msn.com: Da alcuni giorni 5 studenti della scuola Holden hanno organizzato il Presidio permanente contro il genocidio palestinese in centro a Torino. Oggi l’intervento dei pompieri ...