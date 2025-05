il video del parcheggiatore abusivo che scappa dopo aver accoltellato santo re

Il tragico omicidio di Santo Salvatore Giambattista Re, un giovane di soli 31 anni, riaccende l'attenzione sui fenomeni della criminalità urbana e dell'abusivismo. La violenza inaspettata ha colpito Catania, lasciando la comunità sgomenta. Ma cosa si cela dietro l'emergere di tali comportamenti? Questo episodio mette in luce la necessità di una maggiore sicurezza e di interventi per combattere il degrado sociale nelle nostre città. Un appello a riflettere,

Santo Salvatore Giambattista Re è morto a soli 31 anni venerdì 30 maggio dopo essere stato accoltellato da un posteggiatore abusivo in piazza Mancini Battaglia (Catania). Il presunto assassino è John Obama, un cittadino dello Zimbabwe di 37 anni: l'uomo è stato arrestato in flagranza di reato per. 🔗 Leggi su Today.it