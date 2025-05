Il video dei tifosi interisti che si preparano alla finale di Champions | cori e striscioni per le vie di Milano

Milano si tinge di nerazzurro! La finale di Champions League ha trasformato la Galleria Vittorio Emanuele in un palcoscenico di passione e entusiasmo. I tifosi interisti, con cori e striscioni, hanno dimostrato che il calcio è molto più di uno sport: è un vero e proprio collante sociale. In un momento in cui l'unità è fondamentale, vediamo come lo sport riesca a unire cuori e menti. Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato!

Tantissimi tifosi interisti hanno "invaso" la Galleria Vittorio Emanuele, a pochi passi dal Duomo di Milano. Cori e striscioni hanno riempito il cuore pulsante del centro città.

Milan Bologna, sfottò di tifosi rossoblu e interisti sui social: «Calabria vi ha alzato la coppa in faccia!»

Dopo la vittoria del Bologna sul Milan, il clima sui social si infiamma con gli sfottò dei tifosi rossoblu e interisti.

L'emozione speciale di tre tifosi nerazzurri

Da rainews.it: Tra i supporter anche il comico Enrico Bertolino e i cantautori Elio e Tananai, che attendono la finale di Champions senza sbilanciarsi sul risultato. Mentre sul web c'è chi si lancia in pronostici ...

Centinaia di interisti da tutta Italia in centro: “E’ qui che vogliamo vedere la finale”

Come scrive milano.repubblica.it: Non hanno trovato il biglietto ma sono arrivati da ogni parte d’Italia per vedere la partita sui maxischermo Hanno invaso piazza Duomo e poi Galleria Vittorio Emanuele II. I tifosi interisti che non h ...