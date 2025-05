Il Vescovo Aiello in un videomessaggio agli anziani | Non aprite la porta agli sconosciuti il male è organizzato

In un videomessaggio rivolto agli anziani, il Vescovo Aiello lancia un avvertimento chiaro: “Non aprite la porta agli sconosciuti, il male è organizzato”. Questo intervento si inserisce in un contesto più ampio di crescente attenzione alla sicurezza degli anziani, sempre più vulnerabili ai raggiri. Un invito a proteggere i più fragili e a rafforzare il senso di comunità. La prevenzione è la chiave per costruire un futuro più sicuro!

AVELLINO – Nell’ambito dell’iniziativa “Impariamo a difenderci – I Carabinieri incontrano gli anziani”, promossa dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino insieme alla Diocesi, all’ASL e alla Casa Albergo “Roseto”, è stato trasmesso un videomessaggio del Vescovo di Avellino, Monsignor. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Il Vescovo Aiello in un videomessaggio agli anziani: “Non aprite la porta agli sconosciuti, il male è organizzato”

Woodcock agli studenti di Avellino: “Meglio educare i giovani che correggere gli adulti. Ma prima bisogna educare i genitori”

Henry John Woodcock ha sottolineato l'importanza di educare i giovani anziché correggere gli adulti, evidenziando che prima di tutto bisogna investire nell’educazione dei genitori.

