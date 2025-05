Il verde e l’innovazione per la manutenzione di strade e infrastrutture

Il verde non è più solo un tocco estetico, ma diventa protagonista nella manutenzione di strade e infrastrutture. All'Asecap Days di Madrid, Ecogest ha svelato come le soluzioni verdi possano proteggere non solo le strade, ma anche l'ambiente e la salute pubblica. In un'epoca in cui la sostenibilità è al centro del dibattito, questa innovazione segna un passo cruciale verso un futuro più sicuro e verde. Scopri come!

Il verde non più solo elemento decorativo, ma componente attiva e strategica per la protezione delle strade, delle persone e dell’ambiente. All’appuntamento internazionale degli Asecap Days sulla mobilità sostenibile quest’anno svoltisi a Madrid dopo aver fatto tappa in Italia durante lo scorso anno, Ecogest, un’azienda romagnola, ha presentato alcuni suoi interventi progettati per trasformare le . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Il verde e l’innovazione per la manutenzione di strade e infrastrutture

