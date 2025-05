Il Velella riconosciuto come sacrario militare subacqueo | al via la petizione di Salerno 1943

Il relitto del Velella, simbolo di una storia dimenticata, si prepara a ricevere un giusto riconoscimento come sacrario militare subacqueo. L'associazione Salerno 1943 lancia una petizione che si inserisce in un trend crescente di valorizzazione della memoria storica. Questo passaggio non solo onora i caduti, ma stimola una riflessione profonda sull'importanza della preservazione del nostro patrimonio culturale marittimo. Unisciti al movimento e fai sentire la tua voce!

L’associazione Salerno 1943 torna a farsi portavoce della richiesta di riconoscimento ufficiale del relitto del regio sommergibile Velella come sacrario militare alla luce dell’approvazione della legge che ha conferito questo status al sommergibile Scirè. Nel gennaio scorso, l’associazione aveva. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - "Il Velella riconosciuto come sacrario militare subacqueo": al via la petizione di Salerno 1943

Riporta salernotoday.it: Nel gennaio scorso, l’Associazione aveva già reso pubblica l'istanza, richiamando l’attenzione delle Istituzioni e dell’opinione pubblica sulla necessità di dare dignità storica, giuridica e morale ai ...

notizie.it scrive: Il Senato della Repubblica Italiana ha recentemente approvato un disegno di legge che riconosce il relitto del sommergibile Scirè come sacrario militare. Questo sommergibile, assegnato alla flottiglia ...

Riporta quotidiano.net: Il Senato ha approvato il disegno di legge per riconoscere il sommergibile Scirè come sacrario militare, includendo la frase sulle responsabilità dei regimi.