Il tatuaggio sul viso che ti avvisa se sei troppo stressato | non è una puntata di Black Mirror

Immagina un tatuaggio che non solo decora, ma ti avverte quando sei troppo stressato. Questo è l'e-tattoo, un'innovazione che si inserisce nel crescente trend della tecnologia indossabile per il benessere mentale. I ricercatori lo hanno creato per chi vive situazioni ad alto rischio, come medici e piloti. Un passo verso il futuro della salute psicologica? Scopri come questa tecnologia potrebbe rivoluzionare le professioni più impegnative!

I ricercatori che lo hanno sviluppato lo hanno chiamato "e-tattoo", in quanto è un dispositivo applicabile, quasi come un cerotto, che riesce a rilevare e segnalare il carico mentale durante un particolare compito: potrebbe essere utilizzato nei lavori più stressanti e "a rischio", come per gli operatori sanitari o i piloti.

