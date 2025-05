Il tabellone di Sinner assume contorni sempre più precisi Draper lancia messaggi Zverev-Djokovic in rotta di collisione

Il percorso di Jannik Sinner al Roland Garros si fa sempre più intrigante! Dopo aver superato Lehecka, il nostro campione è pronto a sfidare Rublev negli ottavi. Ma non è solo la sua strada a essere affascinante: i grandi nomi come Zverev e Djokovic si preparano per una possibile collisione che promette scintille. Con ogni match, Sinner si conferma tra i protagonisti di questa edizione storica del torneo! Chi vincerà?

Il percorso di Jannik Sinner si fa sempre più chiaro nel Roland Garros. Superato l’ostacolo Jiri Lehecka, l’azzurro affronterà negli ottavi di finale il russo Andrey Rublev, dal momento che il moscovita ha potuto sfruttare il ritiro del francese Arthur Fils. Il talentuoso giocatore transalpino è stato costretto ad alzare bandiera bianca, prima di scendere in campo, a causa di un infortunio. E quindi, il prossimo rivale sarà Rublev, ma già all’orizzonte si può immaginare chi vi possa essere. La vittoria odierna contro il brasiliano Joao Fonseca del britannico Jack Draper rende sempre più probabile l’incrocio nei quarti con il n. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Il tabellone di Sinner assume contorni sempre più precisi. Draper lancia messaggi, Zverev-Djokovic in rotta di collisione

Massimiliano Ambesi, giornalista e analista di Eurosport, ha offerto la sua analisi sui temi attuali del tennis mondiale, focalizzandosi sul torneo di Roma al Foro Italico.

