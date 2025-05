Il sondaggio clamoroso | Meloni promossa dagli elettori di sinistra

In un clima politico in continua evoluzione, il sorprendente sostegno che Giorgia Meloni riceve anche da elettori di sinistra segna un cambio di paradigma. Questo sondaggio dell’istituto Noto mette in luce come la politica possa superare le tradizionali barriere ideologiche. La capacità di attrarre consenso trasversale potrebbe rappresentare una nuova era per la leadership italiana. Cosa significa davvero questo per il futuro del nostro paese? Curiosi di scoprirlo?

Che Giorgia Meloni piaccia agli elettori lo si vede dai sondaggi. Più sorprendente il fatto che le iniziative promosse dal suo governo non piacciano soltanto agli elettori di destra ma anche a quelli di sinistra: lo ha rivelato un sondaggio realizzato dall’istituto demoscopico Noto, come riporta il Tempo. Un esempio è dato dalla decisione dell'esecutivo di rimpatriare i tre giovani tunisini, in Italia con un permesso di soggiorno per motivi di studio, che hanno molestato una giovane donna al concertone del primo maggio a Roma. Quando agli intervistati è stato chiesto cosa pensassero del pugno duro del governo, l’88% l'ha considerata una pena adeguata al reato commesso, con percentuali altissime tra chi vota il centrodestra: a favore il 97% dei sostenitori di FdI, il 95% tra i leghisti e il 96% tra le fila di Forza Italia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Il sondaggio, clamoroso: Meloni promossa dagli elettori di sinistra

