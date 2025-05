Il sindaco Luciano Casiraghi | Sicurezza e accoglienza

Il sindaco Luciano Casiraghi, con la sua lunga esperienza e un forte legame con Biassono, si impegna per una città sicura e accogliente. In un contesto nazionale dove il tema della sicurezza è sempre più attuale, la sua visione si distingue: integrare protezione e inclusione. Un approccio che non solo rassicura, ma promuove anche la comunità. Scopri come sta trasformando la sua "casa" in un modello da seguire!

Nato e cresciuto in città, guida il Comune da nove anni, eletto una prima volta nel 2016 e poi riconfermato nel 2021, dopo essere stato in precedenza vicesindaco e assessore a Patrimonio, Cultura e Tributi. Il sindaco Luciano Casiraghi al territorio è legato da sempre: ne conosce a fondo la storia e gli abitanti, perché " Biassono è casa mia". Perché vivere a Biassono? " Biassono è un piccolo grande gioiello della Brianza. Un paese a misura d'uomo, dove si respira ancora quel senso di comunità che in tanti luoghi si è perso. Siamo a pochi minuti da Milano, comodamente collegati ma immersi nel verde, col Parco di Monza che ci abbraccia.

