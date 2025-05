Il sindaco Di Giuseppantonio sui lavori infiniti in A14 | Basta ritardi | l' Abruzzo non può più aspettare

Il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, alza la voce contro i ritardi infiniti dei lavori sull'A14: "L'Abruzzo non può più aspettare". In un periodo in cui le infrastrutture sono al centro del dibattito pubblico, il suo appello sottolinea l'urgenza di garantire servizi efficienti e collegamenti rapidi. La pazienza ha un limite, e ora è tempo di dare priorità alle opere fondamentali per il futuro della regione. È ora di ripartire!

"I lavori pubblici devono avere un inizio e una fine, così come previsto nei contratti. Non è più tollerabile che un'infrastruttura strategica come l'A14 continui a subire ritardi e rallentamenti". È l'intervento deciso del sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, che da tempo segue con.

Torre San Gennaro, lavori fermi: sindaco replica a nota della Capitaneria di Porto

Il sindaco di Torchiarolo, Elio Ciccarese, si difende dalle accuse della Capitaneria di Porto di Brindisi, che lo ha definito "bugiardo" riguardo ai lavori fermi per il rifacimento del manto a Torre San Gennaro.

