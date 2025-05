Il sindaco Andrea Marrucci | Città ambasciatrice di pace Il centro è patrimonio Unesco

Il sindaco Andrea Marrucci guida Pistoia, recentemente proclamata "città ambasciatrice di pace" e patrimonio UNESCO. Questa città storica, con la sua iconica finestra in vetro piombo, si apre a nuove prospettive. Marrucci invita i cittadini a partecipare attivamente alla sua visione di una comunità unita. Interessante notare come la cultura e la storia possano diventare leve per costruire un futuro di dialogo e armonia. Scopriamo insieme il valore di questa eredità!

La secolare finestra a vetri in piombo del palazzo comunale di piazza Duomo si apre al salotto buono della storia della città delle torri. Dietro a quella secolare finestra c’è la casa-studio con al tavolo di lavoro il sindaco Andrea Marrucci. Aperta a tutti anche alla voce de La Nazione. Sindaco, lei ha il privilegio di amministrare una città speciale. San Gimignano, la città delle case torri. Se dovesse descriverla quali parole userebbe? "San Gimignano è più di una storia. Città unica e iconica, fortemente identitaria e orgogliosa, accogliente ed aperta al mondo. Una città ambasciatrice di pace, come ci chiede di essere ogni giorno Unesco che, dal 1990, ha iscritto tutto il nostro centro storico nella lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il sindaco Andrea Marrucci: "Città ambasciatrice di pace. Il centro è patrimonio Unesco"

Spoleto. Il sindaco Andrea Sisti appende la bandiera della Palestina dal Comune: la notizia diventa virale

Il sindaco di Spoleto, Andrea Sisti, ha affisso la bandiera della Palestina dalla finestra del municipio, un gesto simbolico che ha fatto il giro del web, rendendolo il primo in Italia e nel mondo a compiere una simile azione.

