Il rovescio stellato di Andy Murray | il campione inglese punta sul suo ristorante a Cromlix

Andy Murray non si ferma mai! Dopo una carriera straordinaria nel tennis, il campione britannico punta ora a conquistare un'altra sfida: la stella Michelin per il suo ristorante a Cromlix. In un contesto dove l'alta cucina sta diventando un fenomeno globale, Murray dimostra che la passione per l'eccellenza può varcare i confini dello sport. Sarà la sua nuova avventura gastronomica a riservargli altre vittorie? Il palato è in attesa!

