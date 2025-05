Il questore Ferri resta a Monza | Farà molto bene dichiara il ministro Piantedosi

Il nuovo questore di Monza, Filippo Ferri, inizia il suo incarico tra polemiche e attese. Il ministro Piantedosi ha espresso fiducia, sottolineando che il suo operato sarà decisivo per la sicurezza locale. In un periodo in cui l'attenzione su ordine pubblico e legalità cresce, è interessante vedere come Ferri affronterà le sfide dei cittadini. Sarà capace di riportare la serenità tra le strade della città? Restate con noi per scoprirlo!

Domani, domenica 1 giugno, sarà il primo giorno di lavoro a Monza per il nuovo questore Filippo Ferri. E mentre non si placano le polemiche e la raccolta firme on line contro la sua nomina, arriva la dichiarazione del ministro Matteo Piantedosi al quale un gruppo di cittadini si era rivolto per.

Lettera aperta a Piantedosi contro la nomina di Ferri questore di Monza per precedenti giudiziari

Una lettera aperta indirizzata al ministro Matteo Piantedosi ha suscitato polemiche attorno alla nomina di Filippo Ferri a questore di Monza.

La CGIL insorge contro la nomina di Ferri a Questore di Monza: cosa sta accadendo

Scrive monza-news.it: La nomina di Filippo Ferri a nuovo Questore di Monza ha suscitato un’ondata di critiche, con anche la Cgil che si è espressa contro la decisione, definendola “scelta inopportuna”. In un comunicato sta ...

Ferri questore a Monza, il centrodestra compatto: “Polemica infondata, basta caccia alle streghe”

Come scrive mbnews.it: Dopo le polemiche sulla nomina di Ferri, esponenti di centrodestra e amministratori locali difendono il nuovo questore: "Ha pagato il suo debito con la giustizia".

Piantedosi difende Filippo Ferri: “Ha scontato la pena, credo che a Monza farà bene”. La Cgil: “Nomina inopportuna”

msn.com scrive: Non si placano le polemiche intorno alla nomina a Questore del funzionario in arrivo dalla Polfer Lombardia, a causa di una condanna definitiva del 2012 per i fatti della scuola Diaz del 2001 ...