Il PSG travolge l’Inter in finale di Champions a Monaco finisce 5-0! Una cinquina da record | il dato

Il PSG scrive la storia della Champions League, travolgendo l'Inter con un clamoroso 5-0 a Monaco! Questa finale non solo celebra il trionfo parigino, ma segna anche un triste primato: l'Inter diventa la prima squadra a subire cinque gol in una finale. Un dato che fa riflettere sul divario tra le big europee e la necessità di rinnovamento nel calcio italiano. Come reagirà la Serie A a questa sconfitta?

Il PSG travolge l’Inter, a Monaco finisce 5-0! Una cinquina da record: il dato incredibile sulla finale di Champions League La finale di Champions League 2025 entrerà nella storia non solo per la vittoria del Paris Saint-Germain, ma anche per un dato impressionante: l’Inter è diventata la prima squadra a subire cinque gol in una . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Il PSG travolge l’Inter in finale di Champions, a Monaco finisce 5-0! Una cinquina da record: il dato

Argomenti simili trattati di recente

Muslimovic elogia l’Inter: «Nerazzurri in finale di Champions? Contentissimo. E su Inzaghi…»

Zlatan Muslimovic, ex attaccante bosniaco, ha elogiato l'Inter per il suo straordinario percorso verso la finale di Champions League.

Cerca Video su questo argomento: Psg Travolge Inter Finale Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Inter-PSG, è polemica sui biglietti della finale di Champions: e intanto Inzaghi ha scelto la squadra per Como; Maxischermo a San Siro per la finale: biglietti in vendita martedì; Alcaraz: In finale di Champions tiferò Psg, conosco Hakimi e Luis Enrique; Finale di Champions, a San Siro il maxischermo: orari e biglietti. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Champions, finale da incubo: Inter travolta 5-0 dal Psg. Le pagelle: Dimarco disastroso (4), Lautaro fantasma (4). Kvaratskhelia in paradiso (7,5)

Lo riporta msn.com: La finale di Champions League è stata vinta nettamente dal Psg che si è imposto sull'Inter con un netto 5-0. Parigini a segno con l'ex Hakimi, Doué (doppietta, primo ...

Champions League, Psg-Inter finisce 5 a 0: nerazzurri travolti a Monaco

Da iltempo.it: Manita di uno splendido Psg all'Inter nella finale di Champions League. Un netto 5-0 che non ammette repliche. Il Psg è stato più ...

Finale Champions: Inter travolta 5-0, il Psg è campione d'Europa

Segnala msn.com: (ANSA) - ROMA, 31 MAG - Niente da fare per l'Inter di Simone Inzaghi nella finalissima di Champions a Monaco di Baviera. I nerazzurri praticamente mai entrati in partita sono stati travolti 5-0 (2-0) ...