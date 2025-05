Il Psg segna il quarto gol e i tifosi dell' Inter lasciano San Siro | il video

In un'atmosfera di delusione totale, i tifosi dell'Inter hanno abbandonato San Siro dopo il quarto gol del PSG, segnando un momento cruciale in una finale di Champions League che avrebbe dovuto essere storica. Questo gesto parla chiaro: la passione può trasformarsi in frustrazione. In un'epoca in cui le aspettative sono alle stelle, come reagiranno le squadre italiane per riconquistare la fiducia dei loro supporter? La sfida è aperta.

L'Inter crolla in finale di Champions League contro il Psg e i tifosi dell'Inter abbandonano San Siro prima della fine della partita.

PSG Inter, 2 gol nei primi 20 minuti di partita: i nerazzurri pagano l’avvio da incubo, da record in finale di Champions

Si legge su calcionews24.com: Avvio shock del PSG contro l’Inter: due gol segnati nei primi 20 minuti, non era mai successo in una finale di Champions League Avvio shock all’Allianz Arena in PSG Inter: i francesi colpiscono due vo ...

Diretta Psg-Inter: 2-0, segna anche l'ex Hakimi

Secondo milanotoday.it: Paris Saint-Germain in vantaggio all’11esimo del primo tempo. I francesi dominano e gli uomini di Inzaghi sembrano molto frastornati. In gol proprio l’ex nerazzurro Achraf Hakimi, che insacca con un ...

Champions, finale da incubo: Inter travolta 5-0 dal Psg. Le pagelle: Dimarco disastroso (4), Lautaro fantasma (4). Kvaratskhelia in paradiso (7,5)

Lo riporta msn.com: La finale di Champions League è stata vinta nettamente dal Psg che si è imposto sull'Inter con un netto 5-0. Parigini a segno con l'ex Hakimi, Doué (doppietta, primo ...