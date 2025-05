Il Psg ci ha surclassato | Marotta a ruota libera Inzaghi enigmatico sul suo futuro

Il PSG ha messo in mostra un dominio schiacciante nella finale di Champions League, infliggendo all'Inter un severo 5-0. Marotta, nel post partita, ha lasciato intendere che il futuro di Inzaghi è appeso a un filo. In un calcio sempre più competitivo, la pressione aumenta e le scelte diventano decisive. Riuscirà l'Inter a rialzarsi e ripartire? L'incertezza regna sovrana, ma i tifosi sono pronti a sostenere la squadra!

Le parole del presidente nerazzurro nel post partita della finale di Champions League: ecco la presa di posizione sul tecnico piacentino Inter in ginocchio. Grazie ad una prestazione che definire sfavillante sarebbe solo un eufemismo, il Psg ha fatto ciò che ha voluto, strapazzando i nerazzurri con un eloquente 5-0. Non riuscendo mai a trovare le contromisure giuste per provare ad arginare la superiorità del Psg, la compagine di Inzaghi esce con le ossa rotte dal confronto con Kvara e compagni.

Marotta ammette: «Ci hanno surclassato in tutto ma non deve inficiare la stagione». Poi fa questo annuncio sul futuro di Inzaghi

Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, non nasconde la delusione dopo il pesante 5-0 subito in finale di Champions League contro il PSG, ma invita a guardare oltre: "Non deve inficiare la nostra stagione".

Inter, Marotta: "Psg ci ha surclassato", Inzaghi: "Delusione e amarezza, ma il percorso non si cancella. Se ci sarò al Mondiale? Non so dirlo"

Si legge su affaritaliani.it: "Nel primo tempo non abbiamo giocato come sapevamo, loro arrivavano sempre prima sulle seconde palle, le ripulivano bene - spiega l'allenatore dell'Inter - Purtroppo è arrivato un risultato largo, ...

