il problema della sanità carceraria scambio di accuse fontana sisto san vittore sala apre al trasloco

Il dibattito sulla sanità carceraria si intensifica in Lombardia, con Sisto e Fontana che si scambiano accuse, ma ora anche il sindaco Sala apre alla possibilità di trasferire il carcere di San Vittore. Questo tema, spesso trascurato, solleva interrogativi cruciali sul rispetto dei diritti umani e sulle condizioni di vita dei detenuti. La questione è tornata attuale, stimolando un confronto necessario su giustizia e riforma penitenziaria. Sarà finalmente l’ora del cambiamento?

Lo scambio di accuse sulle mancanze della medicina penitenziaria tra il viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto, e il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. Ma anche l’apertura del sindaco Giuseppe Sala al trasferimento del carcere di San Vittore, una questione che di tanto in tanto torna a far capolino ma senza che fino ad ora ci siano state ricadute concrete. Tutto nel medesimo convegno: “La fine del sistema infinito“, focalizzato, manco a dirlo, sul sistema carcerario e ospitato dal Centro Congressi della Fondazione Cariplo. "Dico al presidente Fontana, come dico ad altri governatori: “Occhio alla sanità“. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it