Il primo vertice di mercato della nuova Juve convocato da Elkann | per la panchina spunta Pioli

La Juventus si prepara a scrivere un nuovo capitolo nella sua storia, con Elkann che convoca Comolli e Chiellini per discutere di un futuro rinnovato. Il nome di Pioli spicca tra le proposte: un allenatore che ha dimostrato di saper far crescere le squadre. Questo vertice non è solo un cambio in panchina, ma un segnale chiaro: la Juve punta a tornare ai vertici del calcio italiano. Resta da vedere se il sogno diventerà realtà !

L'edizione odierna del Corriere dello Sport analizza il futuro di Igor Tudor alla Juventus. Al quarto posto in classifica e con molte incognite da considerare, il tecnico dovrà affrontare decisioni cruciali per il suo cammino.

