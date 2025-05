Il primo poster di The Mandalorian e Grogu dimostra che Star Wars ha imparato una lezione fondamentale su Pedro Pascal

Il primo poster di "The Mandalorian" con Grogu segna un nuovo capitolo per Star Wars, dimostrando che il franchise ha finalmente compreso l'importanza di Pedro Pascal. Mentre l'universo cinematografico si evolve, i personaggi carismatici diventano imperativi per conquistare il pubblico. L’abilità di Pascal di dare vita a Din Djarin potrebbe essere la chiave per riaccendere l’entusiasmo dei fan nei cinema. Siete pronti a vivere nuove avventure galattiche?

Din Djarin, interpretato da Pedro Pascal, riporterà Star Wars nei cinema il prossimo anno con The Mandalorian e Grogu, e una foto ufficiale dal set di questa produzione rivela che il franchise ha imparato una lezione fondamentale sul suo protagonista. Il livello di coinvolgimento di Pascal in The Mandalorian è sempre stato, purtroppo, un argomento caldo, a causa della rigida regola del casco che tiene nascosto il volto del personaggio per la maggior parte della serie TV. Infatti, il volto di Pascal è stato visto solo tre volte nel corso dei 24 episodi di The Mandalorian e nei tre episodi aggiuntivi in cui Din Djarin appare nella serie spin-off The Book of Boba Fett. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

The Mandalorian & Grogu: Katee Sackhoff parla del possibile ritorno di Bo-Katan

Katee Sackhoff ha condiviso le sue riflessioni sul possibile ritorno di Bo-Katan nel film "The Mandalorian & Grogu", in arrivo nei cinema il 22 maggio 2026.

