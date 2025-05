Il presidente del Gruppo Sapio Dossi è Cavaliere del Lavoro

Il riconoscimento di Alberto Dossi come Cavaliere del Lavoro non è solo un onore personale, ma segna un passo avanti nel sostenere l'innovazione e la sostenibilità in Italia. Il Gruppo Sapio, leader nell'idrogeno, si inserisce perfettamente nel trend globale verso energie pulite. Con le nuove sfide climatiche, è interessante notare come l'imprenditoria possa guidare il cambiamento. Dossi rappresenta un modello per future generazioni di imprenditori.

C’è anche Alberto Dossi, presidente del Gruppo Sapio di Monza e di H2it-Associazione italiana idrogeno, tra i 25 grandi personaggi del mondo dell’imprenditoria italiana nominati ieri “ Cavalieri del Lavoro ” dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Dossi è il numero uno del Gruppo Sapio, azienda attiva sul mercato italiano ed europeo nello sviluppo, produzione e commercializzazione di gas tecnici e medicinali per il settore industriale e sanitario. Entrato in società nel 1981, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità, il manager negli ultimi anni ne ha consolidato la presenza nel settore sanitario con le acquisizioni dell’italiana Medica Group, della tedesca Gti Medicare, della spagnola Contse e della francese Homeperf. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il presidente del Gruppo Sapio. Dossi è “Cavaliere del Lavoro”

Gruppo editoriale Sesaab, Edoardo Manzoni è il nuovo presidente

Il gruppo editoriale Sesaab dà il benvenuto a Edoardo Manzoni, il nuovo presidente. Durante l'assemblea di lunedì, i soci de L’Eco di Bergamo hanno rinnovato il Consiglio di Amministrazione, confermando sei membri e accogliendo cinque nuovi ingressi, delineando così un percorso di rinnovamento e crescita per il futuro dell'editore.

Cerca Video su questo argomento: Presidente Gruppo Sapio Dossi Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Il presidente del Gruppo Sapio. Dossi è “Cavaliere del Lavoro”; Il Presidente di H2IT Alberto Dossi nominato Cavaliere del Lavoro; Dossi (Gruppo SAPIO e H2IT): con gratitudine e responsabilità accolgo la nomina a Cavaliere del Lavoro; Mattarella nomina 25 nuovi Cavalieri del Lavoro, c'è anche il monzese Alberto Dossi. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Il presidente del Gruppo Sapio. Dossi è “Cavaliere del Lavoro”

Si legge su ilgiorno.it: Monza, nominato da Mattarella insieme ad altri 24 grandi imprenditori italiani "Sono onorato. Avanti con i percorsi di crescita, innovazione e sostenibilità".

Dossi (Gruppo SAPIO e H2IT): "con gratitudine e responsabilità accolgo la nomina a Cavaliere del Lavoro"

Secondo finanza.repubblica.it: (Teleborsa) - "Sono profondamente onorato per la nomina a Cavaliere del Lavoro da parte del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Un riconoscimento che accolgo con grande gratitudine e senso ...

Ha reso grande un'azienda di Monza: ora Mattarella lo incorona Cavaliere del Lavoro

Riporta monza-news.it: Il presidente del Gruppo Sapio, Alberto Dossi, è tra i nuovi Cavalieri del Lavoro nominati dal presidente Mattarella. Orgoglio per Monza e la Lombar ...