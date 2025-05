Il popolo flegreo si unisce al coordinamento di comitati e movimenti

Il popolo flegreo si fa sentire! Ieri, in Piazza della Repubblica a Pozzuoli, circa 200 cittadini hanno partecipato a un incontro storico organizzato dall'Osservatorio della Comunità Flegrea. Un momento di unione che segna l'inizio di un percorso collettivo per far valere le proprie istanze ambientali e sociali. In un'epoca in cui la partecipazione attiva è fondamentale, il coordinamento di comitati sta diventando un modello di mobilitazione per tutta Italia. La voce del territorio si fa

