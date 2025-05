Il policlinico G Rodolico – San Marco proporrà appello contro la sentenza di assoluzione del dr Santo Torrisi

Il Policlinico G. Rodolico – San Marco si prepara a fare appello contro l'assoluzione del dott. Santo Torrisi, evidenziando un tema cruciale: la responsabilità della sanità nel garantire sicurezza e fiducia. In un periodo in cui la trasparenza è fondamentale per il settore medico, questa decisione riaccende il dibattito sulle procedure interne e la tutela delle vittime. Un passo verso una maggiore accountability. Quali saranno le ripercussioni?

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "G. Rodolico – San Marco", nel prendere atto della sentenza di assoluzione del dott. Santo Torrisi dalle imputazioni di violenza sessuale, pur nel pieno rispetto delle decisioni dell'Autorità Giudiziaria, a tutela delle parti lese nel procedimento e, più in generale, di tutto il personale che quotidianamente opera con professionalità e dedizione all'interno dell'Azienda, e della propria immagine istituzionale, comunica di aver conferito incarico legale per proporre appello avverso la pronuncia assolutoria di primo grado. Tale iniziativa intende riaffermare la posizione netta dell'Azienda nella condanna di qualsiasi comportamento molesto, con particolare riferimento a condotte di natura sessuale, in piena coerenza con i valori etici e deontologici che ne guidano l'azione.

