La storia di Adam, il piccolo sopravvissuto, ci ricorda quanto sia cruciale il nostro ruolo in un contesto globale in cui l'umanità spesso sembra dimenticata. L'Italia si erge come faro di speranza per il popolo palestinese, un gesto che va oltre la semplice assistenza sanitaria. È un invito a riflettere sull'importanza della solidarietà internazionale e sul potere della compassione. La vita di un bambino può riaccendere la luce in un mondo buio.

Sarà curato in Italia il piccolo Adam, il bimbo rimasto unico sopravvissuto dei dieci figli della dottoressa palestinese Alaa al-Najjar uccisi in un raid israeliano su Khan Younis venerdì della scorsa settimana. A renderlo noto è stato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, spiegando che la mamma «ha deciso di far arrivare il figlio in Italia». Il bambino «verrà appena possibile, appena risolti i problemi di autorizzazione sanitaria», ha chiarito Tajani, spiegando che sarà «accompagnato dalla zia e da altri 4 bambini che sono figli della zia». Tajani: «La mamma di Adam ha deciso di farlo arrivare in Italia». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Il piccolo Adam sarà curato in Italia. Tajani: «Il popolo palestinese guarda al nostro Paese come luogo di speranza e salvezza»

L'Associazione Ospedali Pediatrici Italiani (AOPI) si impegna ad accogliere e prendersi cura del piccolo Adam, l’unico figlio sopravvissuto della pediatra Alaa, vittima di un raid a Gaza.

