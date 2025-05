Il Parco di Veio dove l’archeologia etrusca sopravvive nei boschi

Scopri il Parco di Veio, un tesoro custodito a pochi passi da Roma, dove la natura abbraccia la storia. In questo vasto territorio di oltre 15.000 ettari, l'archeologia etrusca rivive tra boschi e cascate, offrendo un'esperienza unica ai visitatori. Immergiti in un viaggio nel tempo e scopri come il passato possa ispirare il presente: un perfetto esempio di come la tutela ambientale e culturale possa andare di pari passo!

A pochi chilometri dal centro di Roma si estende il Parco di Veio, un’area naturale protetta di oltre 15.000 ettari che custodisce uno dei patrimoni paesaggistici e archeologici più affascinanti di tutto il Lazio. Questo è un luogo dove la memoria dell’antica città etrusca di Veio si intreccia con boschi, cascate, percorsi rurali e testimonianze dell’antica storia di Roma, tra mistero e riscoperta. Eppure, nonostante la vicinanza alla capitale e la straordinaria ricchezza ambientale, il parco vive anche in una condizione di parziale abbandono: sentieri non segnalati, siti archeologici poco valorizzati, servizi spesso assenti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Il Parco di Veio, dove l’archeologia etrusca sopravvive nei boschi

Cerca Video su questo argomento: Parco Veio Archeologia Etrusca Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Il Parco di Veio, dove l'archeologia etrusca sopravvive nei boschi

Secondo ilfoglio.it: Tra cascate, rovine e sentieri dimenticati, questo luogo alle porte d Roma intreccia la ricchezza storica e ambientale alla necessità di una profonda valorizzazione culturale, in un fragile equilibrio ...

Veio, città etrusca del Lazio meta di escursionisti e appassionati

Segnala siviaggia.it: Infatti è nel 396 a.C. che la città etrusca viene conquistata e che ... Come arrivare e come visitare il Parco Archeologico di Veio Giungere al Parco Naturale Regionale di Veio è molto semplice ...

Oltre cento terrecotte votive dalla città etrusca di Veio in mostra a Modena

Come scrive finestresullarte.info: Un video realizzato tra il Parco archeologico di Veio e il Museo Etru di Villa Giulia ... fa rivivere i volti degli offerenti, i devoti Etruschi, rappresentati da oltre cinquanta teste e da una grande ...