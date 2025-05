Il Papa ai sacerdoti | Siate credibili

In un momento storico in cui la fiducia nelle istituzioni è in declino, Papa Leone XIV lancia un appello potente ai sacerdoti: "Siate credibili". La sua omelia, pronunciata durante l’ordinazione di 11 nuovi sacerdoti, sottolinea l'urgenza di costruire una Chiesa autentica e vicina a un’umanità spesso disorientata. In un'epoca di sfide e cambiamento, l’invito a vivere vite “conosciute e leggibili” diventa un faro per chi cerca un punto

11.50 "E' necessario essere credibili" per ricostruire "la credibilità di una Chiesa ferita, inviata a un'umanità ferita, dentro una creazione ferita". Papa Leone XIV lo dice nell'omelia della messa in San Pietro per l'ordinazione di 11 nuovi sacerdoti. "Vite conosciute, vite leggibili, vite credibili", dice il Pontefice. "Non è necessario essere perfetti" ma "l'amore di Cristo ci possiede" e "ci abilita a non possedere nessuno. Liberare, non possedere". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Il Papa ai sacerdoti: le vostre siano vite credibili e trasparenti

Papa Leone XIV ai preti: "La Chiesa è ferita, siate credibili" | Incontro con l'Ong Mediterranea

Il Papa ai preti, la Chiesa è ferita, siate credibili

