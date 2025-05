Il Papa ai preti | la Chiesa è ferita siate credibili Non cercate il potere

Il Papa lancia un forte appello ai preti: "La Chiesa è ferita, siate credibili e non cercate il potere!" In un momento in cui la fiducia verso le istituzioni è in crisi, Bergoglio invita i sacerdoti a tornare all'essenza del loro ruolo spirituale. La sua omelia sottolinea l'importanza di una leadership autentica, lontana dalle ambizioni terrene. È un invito a riflettere su cosa significa davvero essere guide per la comunità.

«Dio nessuno l'ha mai visto. Si è rivolto a noi, è uscito da sé. Il Figlio ne è diventato l'esegesi, il racconto vivo. E ci ha dato il potere di diventare figli di Dio. Non cercate, non cerchiamo altro potere!». Lo ha detto il Papa nell'omelia della messa nella basilica di San Pietro nel corso della quale ha ordinato undici nuovi sacerdoti per la diocesi di Roma. «Non padroni, ma custodi..

Papa Francesco: 'Non cercate altro potere, siamo custodi della missione di Gesù'

Papa Francesco lancia un messaggio potente e chiaro: il vero potere risiede nella missione di Gesù. Durante l'omelia a San Pietro, ha sottolineato che la nostra vera identità è quella di figli di Dio, invitando a riflettere sul significato profondo della fede in un’epoca in cui il potere terreno sembra dominare.

