il panino batte il sandwich

Il panino si conferma re della tradizione gastronomica italiana, battendo il sandwich in un’eterna sfida di sapori. All'osteria del Batèl, il rito di preparazione diventa un’esperienza sensoriale unica, un richiamo ai ristoranti storici che celebrano la semplicità e l’autenticità. Davanti a una Phonola scoppiettante, ogni morso è un tuffo nel passato. E tu, sei pronto a riscoprire il fascino del panino? Lasciati conquistare!

Maietti Nell'osteria del Batèl a Costaverde, sotto la finestra che dava sulla strada, era un mobiletto ad antine di legno tarlato, una sorta di tabernacolo. Le antine si aprivano sulle manopole di una vecchia Phonola, scoppiettante di frizzi e di sgarri. L'oste procedeva all'apertura delle antine e al clic dell'accensione con la cura di un prete che si appresti a estrarre la pisside. Accadeva puntualmente ogni giorno, quel maggio del 1952, quando Coppi dominava il Giro d'Italia e Bartali, il nemico di sempre, grugniva preghiere roventi per tenergli la ruota. Comprensibile che proprio in quell'anno e in quel mese due gruppi di amici del bar La Büsa, nella Lodi bassa, divisi in coppiani e bartaliani, abbiano deciso di sfidarsi in bicicletta e da lì sia scaturita poi l'idea di fondare un club.

