Il palmares di Simon Yates | il Giro d’Italia dopo la Vuelta

Simon Yates, spesso trascurato dagli esperti, ha finalmente conquistato il suo posto tra i grandi del ciclismo con la vittoria al Giro d'Italia 2025. Questo trionfo, che segue il successo alla Vuelta, segna un momento cruciale in un'epoca di ciclisti dominanti. La sua resilienza dimostra come l'ardore e la determinazione possano ribaltare le aspettative. Un esempio perfetto di come i perdenti di ieri possano diventare i campioni di oggi!

Spesso sottovalutato, tante volte perdente, ma il palmares di Simon Yates, che oggi ha trovato la ciliegina sulla torta con il ribaltone al Giro d'Italia 2025, non può che essere invidiabile. Il britannico è andato a prendersi il secondo Grande Giro, una statistica più unica che rara soprattutto nelle ultime annate. Passato professionista nel 2014 con la Orica GreenEDGE, ha trovato il primo successo di lusso nel 2016, quando si impose in una tappa della Vuelta di Spagna a Luintra. Ribera Sacra. L'anno successivo si è aggiudicato la Maglia Bianca, trionfando nella classifica dei giovani al Tour de France.

